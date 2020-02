Fortitudo, battere il Napoli e un occhio alla coppa Italia

Vigilia di gara casalinga per la Fortitudo Agrigento che, domani, affronterà Napoli. La partita valevole per la 25esima giornata di campionato, si giocherà al PalaMoncada, alle 18. A due giorni microfoni aperti per l'assistente, Giuseppe Ferlisi.

Ha parlato del big match, l'assistente coach Giuseppe Ferlisi: «Domani sarà una partita molto importante. Affronteremo una squadra che nelle ultime gare ha espresso una pallacanestro molto solida e concreta. Un gioco che ha portato i partenopei ad una striscia di quattro vittorie consecutive. Noi in settimana abbiamo lavorato per alzare sempre di più la qualità del nostro di gioco».

La MRinnovabili, ha l'opportunità di mettersi alle spalle la sconfitta di Rieti approcciando bene mentalmente la sfida ad alto quoziente di difficoltà contro la GeVi Napoli e difendere l'attuale classifica che vede i biancazzurri al terzo posto.

