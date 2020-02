Promozione, la capolista Sciacca vuol riprendere la marcia trionfale

Archiviata la sconfitta nel derby col Casteltermini, la capolista del girone A del campionato di Promozione, Unitas Sciacca, torna a giocare oggi pomeriggio al «Gurrera» contro il Lascari. Si tratta del match valido per la 20esima giornata del torneo, la quinta del girone di ritorno.

Il match è anticipato ad oggi alle 15 per i festeggiamenti della patrona Maria Santissima del Soccorso. Questa la probabile formazione Unitas Sciacca: Zummo, La Bella, Maniscalco, Tardo, Abbene, Priolo, Coco, Tummiolo, Vaccaro, Galluzzo, Li Bassi. Allenatore Enzo Piazza. Dirige la sfida il signor Bertolino della sezione Aia di Trapani.

Anticipa oggi anche la Gattopardo allenata da Pietro Alotto. I gialloblu, ultimi in classifica, affrontano in trasferta il Villabate che precede in graduatoria con soli 3 punti di distacco.

