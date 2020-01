L'Akragas contro il Castellammare con problemi di... abbondanza

Con la rifinitura di questa mattina, l'Akragas completa la preparazione in vista del delicato impegno di domani sul campo del Castellammare Calcio 94. Mister Totò Vullo ritrova anche lo squalificato Cipolla, reduce da tre giornate di stop, e per una volta, rischia di avere problemi di abbondanza.

Il centrale di difesa, andrà sicuramente a riprendersi il suo posto al fianco di Procida con Mannina e Lala che potrebbero completare la linea davanti alla porta di Paterniti.

A centrocampo, il tecnico riproporrà, con molta probabilità Treppiedi e Licata che si riprenderà il suo posto in cabina di regia. C'è spazio per un «under» da piazzare tra centrocampo e difesa mentre, in avanti, è scontato l'utilizzo del trio Biondo-Gambino-Taormina a completare l'undici che affronterà la squadra di Mione.

«È sicuramente una delle squadre che giocano a calcio - ha spiegato il direttore sportivo akragantino, Ernesto Russello - ne abbiamo avuto prova qui all'Esseneto, stanno disputando un ottimo torneo».

