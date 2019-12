Akragas, nuovi acquisti in vista per potenziare la squadra

All'indomani dell'importantissimo successo dell'Akragas sulla capolista Dattilo, che ha ridotto il distacco tra le due squadre a soli due punti, in casa biancazzurra si torna velocemente con i piedi per terra. Quello di domenica, è solo uno step verso l'obiettivo finale che rimane la conquista della Serie D. Il percorso dovrà proseguire già da domenica prossima, ultima giornata del girone di ritorno, in casa del Don Carlo Misilmeri.

L'eroe della domenica è Alessio Mannina, classe 2000, che con la sua rete siglata allo scadere ha regalato tre punti importantissimi ai suoi. Mannina, al termine del match, era quasi incredulo: "Quando è arrivato il pallone - ha spiegato - ho chiuso gli occhi, come faccio sempre quando colpisco di testa e per fortuna la palla è entrata, è stata un'emozione grandissima".

"Lui e Lala - ha detto Vullo interrompendo il suo goleador - sono gli unici che quando colpiscono il pallone di testa chiudono gli occhi, e proprio ieri li ho fatti allenare su questo", ha concluso il mister sorridendo.

Soddisfatto anche Castronovo che anticipa anche qualche movimento di mercato: "Ci sono delle trattative avviate per rinforzare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo avere la certezza che il giocatore che noi cerchiamo, venga liberato dalle altre società"

