Akragas, Russello: "Non si può sbagliare con l'Alba Alcamo"

L'Akragas prepara il prossimo impegno di campionato. Sulla carta, l'Alba Alcamo, fanalino di coda del campionato di Eccellenza, è un avversario abbordabile, certamente alla portata dei biancazzurri. Si tratta, tuttavia, di una di quelle partite nelle quali, chi deve fare risultato ha molto da perdere e poco da guadagnare.

La pensa così anche il direttore sportivo dell'Akragas, Ernesto Russello: «La partita di Marineo - spiega Russello - ci è servita per capire come affrontare tutte le altre gare, soprattutto quelle nelle quali il risultato appare scontato. Noi dobbiamo continuare con la mentalità ed il gioco che abbiamo espresso nella partita contro la Cephaledium, a mio avviso - prosegue il DS - la migliore partita disputata. Sono quelle vittorie che di danno una spinta in più, ottenuta davanti ad un pubblico meraviglioso. Il Dattilo vola, e noi dobbiamo inseguire. Questo significa che dobbiamo raddoppiare gli sforzi e dobbiamo farci trovare pronti in caso di qualche scivolone della capolista».

Dal punto di vista fisico, il centrocampista Pirrone ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, mentre Treppiedi, nella giornata di oggi, si sottoporrà ad una nuova ecografia di controllo. Recuperare gli infortunati è il principale obiettivo in attesa dell'apertura del mercato invernale di dicembre.

