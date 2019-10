Akragas, prova di forza contro la Cephaledium

Nel campionato di Eccellenza si gioca la settima giornata di andata. Con il Dattilo capolista, impegnato sul campo del Castellammare, l'Akragas dovrà dar fondo a tutte le qualità dei suoi giocatori per avere la meglio sulla Cephaledium e provare ad accorciare il distacco in classifica.

L'impegno non sarà dei più semplici. Nelle ultime gare, i biancazzurri hanno mostrato qualche difficoltà in fase di impostazione di gioco e soprattutto non hanno mostrato quel mordente e quella grinta che Mutolo e Castronovo vorrebbero vedere in campo.

Il tecnico palermitano dovrà ancora una volta fare i conti con l'indisponibilità di Pirrone e di Treppiedi, a centrocampo. Mancheranno anche Faulisi, Lala e La Rocca e quindi sarà costretto a ridisegnare la formazione.

«Dobbiamo sfruttare il fattore campo - ha detto l'allenatore biancazzurro in conferenza stampa - da un mese a questa parte non riesco a mettere in campo la migliore formazione e soprattutto mi mancano i cambi di qualità per garantire freschezza durante la partita. L'avversario è molto scorbutico, tutta gente di categoria ma, come ho sempre ribadito, non ci sono partite da sottovalutare. Tra le fila della Cephaledium - ha proseguito il tecnico - c'è un giocatore da tenere sotto controllo, quel Gianpiero Clemente che in Serie C ha segnato più di quattrocento gol: se ti distrai ti punisce. Sono convinto che i ragazzi daranno una prova di maturità ed è giusto che raccogliamo quello che ci meritiamo anche se stiamo attraversando un momento di difficoltà», ha concluso Mutolo.

