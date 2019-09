Licata, Campanella: "Dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi"

Si lavora sodo, in vista dell'esordio casalingo, in casa del Licata, formazione di calcio che milita in serie D, che domenica al Liotta riceve la visita della Cittanovese. I gialloblù di mister Giovanni Campanella, reduci dal pareggio esterno sul campo del Messina, vogliono conquistare l'intera posta in palio per esordire nel migliore dei modi l'esordio in serie D davanti il proprio pubblico. Un successo, comunque, sarebbe importante per capitan Maltese e compagni che potrebbero incrementare la propria classifica e vincere uno di quelli ce potrebbe poi risultare uno scontro diretto per la salvezza.

"È chiaro che vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi - commenta mister Campanella - ma dobbiamo giocare al meglio e dimenticare il torneo dello scorso anno. L'anno scorso eravamo la squadra da battere -continua il trainer licatese-, quest'anno invece siamo una matricola che punta a conquistare una tranquilla salvezza e per farlo deve sempre cercare di fare punti, a maggior ragione in casa sfruttando il fattore campo".

Per la partita di domenica nessun particolare problema per il tecnico etneo che ha tutti i giocatori a disposizione ad eccezione del centrocampista Marco Cantavanera che in settimana ha rescisso con i gialloblu' e si è trasferito in promozione.

Il giovane, classe 2000, alla sua seconda stagione con il Licata, aveva fin qui trovato poco spazio e pertanto è arrivata la decisione di andare via e trasferirsi allo Sporting Vallone con l'augurio di disputare tante gare e mettersi in mostra. Cantavenera lo scorso anno era stato anche convocato, in più occasioni, nella rappresentativa regionale di categoria.

Tutti a disposizione, per il resto, gli altri giocatori anche se in casa gialloblù si lavora sempre per cercare un portiere under da affiancare a Giuseppe Ingrassia che domenica scorsa è stato ammonito a Messina così come Daniello, Cannavò e capitan Totò Maltese. Quello del portiere under è un problema da risolvere prima possibile considerato che in serie D sono ben quattro i giocatori da schierare fin dal primo minuto. Intanto si lavora sodo in casa Licata con mister Campanella che oggi proverà uomini e schemi, nel corso della consueta partitella del giovedì, da opporre alla Cittanovese.

