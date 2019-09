Licata, buon pari a Messina: "L'obiettivo resta la salvezza"

Un buon punto esterno, su un campo difficile come il «Franco Scoglio» di Messina, per cominciare con il piglio giusto una stagione che, come ogni anno, si prospetta complicata e piena di insidie.

Un pari (1-1) che ha segnato il ritorno in serie D del Licata, che mancava dalla stagione 2013/2014, e ha permesso alla squadra allenata da Giovanni Campanella di muovere subito la classifica. Utile, per come è maturato il risultato finale, per il morale e prendere consapevolezza dei propri mezzi dopo le prime uscite di Coppa Italia.

Una gara, quella contro l'Fc Messina, iniziata male ma che i gialloblù hanno avuto la forza di riprendere, capaci di non disunirsi e reagire nel momento più opportuno. In riva allo Stretto si è visto un Licata dai due volti, che ha pagato un approccio errato, timoroso, forse sorpreso dall'intensità degli avversari ma, con il passare dei minuti, è riuscito a prendere le misure ai padroni di casa e, nella ripresa dai bassi ritmi, a gestire il gioco rischiando poco o nulla.

