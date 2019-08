Esordio in scioltezza per il Licata, è tris contro il Troina

Esordio vittorioso, nel primo turno di Coppa Italia, per il Licata, matricola del prossimo torneo di Serie D, che ha battuto con un perentorio 3-0 il Troina dell'ex Davide Boncore. Un successo mai in discussione, vista la differenza di valori in campo con il Troina che, ad eccezione di un calcio di rigore sprecato da Akrapovic, non ha mai impensierito il portiere Ingrassia.

Buon Licata, soprattutto nel primo tempo, con i nuovi Diaby, Daniello, Ingrassia e Porcaro che si sono messi in evidenza. Diaby e Daniello sono due giovani di indubbio valore, arrivati quest'anno in riva al Salso e che potranno dire la propria nel corso della stagione. Porcaro e Ingrassia non hanno bisogno di presentazioni.

Si tratta di due giocatori di categoria, che infondono fiducia al resto della squadra e che si fanno trovare sempre pronti, come nel caso di Ingrassia che ha neutralizzato il rigore ospite che poteva riaprire la gara.

