Ingrassia si riprende il Licata: Biondo e Porcaro colpi super

È un Licata scatenato sul mercato, quello delle ultime settimane, con il presidente Nico Le Mura che sta cercando di completare l'organico a disposizione del tecnico Giovanni Campanella prima del ritiro precampionato fissato per mercoledì prossimo.

La dirigenza gialloblù, nei giorni scorsi ha annunciato gli ingaggi del portiere Giuseppe Ingrassia, del difensore calabrese Pasquale Porcaro, il difensore Daniele Pantano, il centrocampista Filippo Caternicchia e l'attaccante Santino Biondo.

Per Ingrassia, portiere di indubbia esperienza, si tratta di un ritorno in maglia gialloblù avendo giocato in riva al Salso nella stagione 2013/2014. Un curriculum di tutto rispetto per Ingrassia. Appena ventenne fece l'esordio in C-1 con il Verona. Poi l'esperienza all'estero per due stagione nella Serie B belga con la maglia del Visè. E un lungo girovagare anche per la Sicilia con l'ultima tappa a Sant'Agata prima del Licata.

