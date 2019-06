Licata, la società si rinnova: Le Mura è il nuovo presidente

Prime importanti novità in casa del Licata, formazione di calcio che sarà al via nel prossimo torneo di serie D. La dirigenza, guidata fino allo scorso anno da Danilo Scimonelli, nei giorni scorsi si è riunita, così come era stato annunciato, ed è stato presentato il nuovo organigramma societario.

Il neo presidente è Nico Le Mura, in società anche lo scorso anno, che prende il posto, dunque, dello stesso Scimonelli che andrà a ricoprire il ruolo di vice presidente con la delega al settore giovanile, progetti speciali e comunicazioni.

L'altro vice presidente è Riccardo Massimino, neo entrato in società e fratello di Enrico. Si tratta di un noto imprenditore messinese con un passato nel Messina quando la squadra peloritana annoverava fior di giocatori, tra questi Totò Schillaci.

