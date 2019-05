Eccellenza, domenica la semifinale di andata dei play off: il Canicattì insegue il sogno

Tutti pazzi per il Canicattì calcio. È iniziata la prevendita dei biglietti per la gara di andata della semifinale playoff nazionale di Eccellenza, che la squadra biancorossa, allenata da Nicola Terranova e dal suo staff tecnico, disputerà al "Brucculeri" di Favara, domenica con inizio alle 15.30 contro il Gladiator.

Un'ora prima rispetto a quanto stabilito inizialmente. Così ha deciso la Lega nazionale di calcio per uniformare, allo stesso orario, tutte le sfide in programma. Da domani il team biancorosso si trasferirà a Favara per allenarsi allo stadio Brucculeri e prendere dimestichezza col terreno di gioco.

È stato l'allenatore Terranova a fare questa richiesta alla società che lo ha prontamente accontentato. I dirigenti sono in fermento per la gara che potrà accogliere fino a 2.400 spettatori, tanta è la capienza dell'impianto sportivo della città dell'Agnello pasquale. Ma un centinaio di posti dovranno essere riservati alla tifoseria ospite. E sono un'ottantina circa, secondo le indicazioni date dalla questura napoletana, gli ultras che saranno a seguito del Gladiator a cui si aggiungono una ventina di dirigenti.

La lunga pausa, in attesa di conoscere l'avversario che poi è risultato essere il Gladiator, ha permesso al Canicattì del presidente Angelo Licata di recuperare le forze fisiche e mentali in vista del match. La squadra è ferma ai box dallo scorso 7 aprile quando ha giocato l'ultima gara in trasferta contro il Dattilo nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone A, conclusa con una vittoria che ha permesso al team canicattinese di chiudere il torneo al secondo posto (alle spalle del Licata promosso direttamente in D) e distaccare di ben 20 punti la quinta classificata e di 15 la terza (Sant'Agata) facendo piazza pulita di tutte le avversarie e qualificandosi direttamente ai playoff nazionali senza passare dalle forche caudine degli spareggi del proprio girone.

