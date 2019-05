Pronto a scendere in campo, il Canicattì sfida il Gladiator

Una settimana, manca solo una settimana. Il Canicattì calcio, fermo ai box dal 7 aprile quando ha vinto in trasferta per due a uno col Dattilo facendo piazza pulita di tutte le avversarie distaccate di 15 e 20 punti, è pronto a scendere in campo, domenica prossima 19 maggio alle 16.30 allo stadio «Brucculeri» di Favara per iniziare la «post season» dedicata ai playoff nazionali.

L'avversario sarà il Gladiator, squadra blasonata che ha vinto i playoff del girone A di Eccellenza della Campania, che ha asfaltato le altre pretendenti, compresa la Frattese. Da quarta classificata in sostanza ha liquidato la seconda e la terza e adesso si gioca una delle due chance di poter accedere in serie D.

Il Canicattì però ha un organico granitico e se gira Iraci non ce n'è per nessuno. Proprio Benny è stato uno dei protagonisti, in questi giorni, dell'entusiasmo che si è acceso attorno alla squadra.

