Incidente ad Agrigento: scontro tra auto, due feriti trasportati in ospedale

Nuovo incidente stradale ad Agrigento. A scontrarsi, presumibilmente frontalmente, lungo la strada statale 189, nei pressi della zona industriale, due automobili: una Panda e una Clio. Due le persone ferite, entrambi i conducenti delle vetture. Sono rimasti illesi, invece, i passeggeri.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della tenenza di Favara. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. I medici hanno effettuato altri accertamenti: le condizioni dei due feriti non destano preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è rimasta momentaneamente chiusa per prestare i soccorsi, consentire gli accertamenti e mettere in sicurezza l'asse viario.