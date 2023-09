Naro: brucia le sterpaglie e resta ustionato, un 56enne in gravi condizioni

Stava bruciando alcune sterpaglie nel suo fondo agricolo di Naro, in proincia di Agrigento, ma è stato travolto dalle fiamme ed è rimasto ustionato. Un uomo di 56 anni, C.C, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, è ricoverato al San Giovanni di Dio.

Quando è stato lanciato l'allarme da alcuni passanti, sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri che hanno effettuato una prima ricostruzione dell'incidente: il 56enne avrebbe utilizzato della benzina per dare fuoco alle sterpaglie. Una fiammata improvvisa lo ha avvolto, procurando gravi ustioni in tutto il corpo. Per lui la prognosi è riservata, in corso tutti gli accertamenti.