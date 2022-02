Altri 94 migranti soccorsi a Lampedusa, uno di loro finisce al poliambulatorio

Sono 94 i migranti che sono stati soccorsi, nelle acque antistanti a Lampedusa, da una motovedetta della Guardia di finanza. Fra loro anche un minorenne e un giovane portato nel poliambulatorio in ambulanza. La barca di 10 metri sulla quale viaggiavano sarebbe partita alle 20 circa di giovedì scorso da Zawiah in Libia. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Bangladesh, Gambia, Sudan, Egitto, Marocco. Per Lampedusa è il quarto sbarco della giornata, con un totale di 313 persone.

Sono 259 i migranti trasferiti sulla nave quarantena

Sono complessivamente 259 i migranti trasferiti a Lampedusa sulla nave quarantena Aurelia per il periodo di sorveglianza sanitaria anti Covid. A piccoli gruppi, i migranti sono stati scortati dalla polizia dall’hotspot di contrada Imbriacola fino a Cala Pisana. Nella struttura di primissima accoglienza sono rimasti 222 ospiti, ma i numeri potrebbero cambiare perché è stato segnalato l’avvistamento di un barcone.

