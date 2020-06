Ospedale di Sciacca, operato al femore a 108 anni: a casa dopo 4 giorni di degenza

Un uomo di 108 anni è stato operato al femore all'ospedale di Sciacca. L'ultracentenario, originario di Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dopo appena 4 giorni di degenza ha potuto tornarsene a casa, dove svolgerà il percorso riabilitativo.

L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dall'equipe medica guidata dal dottor Giuseppe Tulumello, primario del reparto di Ortopedia del "Giovanni Paolo II. "L'operazione ha destato compiacimento e soddisfazione non solo per la veneranda età del paziente e la mancanza di complicazioni (non è stata necessaria neanche una trasfusione), ma anche per la qualità del decorso post operatorio, complice la tempra e le ottime condizioni fisiche dell'uomo", ha detto.

