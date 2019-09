Incidente ad Agrigento, ubriaca si schianta contro 5 auto: con lei 2 figli piccoli

Era ubriaca, alla guida di una Alfa Romeo 156, e senza patente quando si è schiantata letteralmente su 5 auto posteggiate lungo via Matteo Cimarra ad Agrigento. Peccato che a bordo con lei ci fossero anche i due figli piccoli.

Per questo motivo gli agenti, dopo averla bloccata, l'hanno denunciata alla Procura per danneggiamento, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Perché era al volante della macchina, che risultava essere posta sottosequestro, senza neanche la licenza per guidare. I poliziotti hanno segnalato l'accaduto al tribunale per i minorenni di Palermo. Di fatto è stato avviato l'iter affinché i bambini, qualora i magistrati lo ritenessero, possano essere riaffidati.

