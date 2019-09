Da 99 anni a 12 giorni, a Licata la super famiglia che riunisce cinque generazioni

Cinque generazioni in una stessa famiglia: dal trisavolo di 99 anni alla neonata di appena 12 giorni. Accade a Licata.

C'è il trisavolo Angelo Perez, la bisnonna Maria Perez, la nonna Graziella Vitali, la mamma della piccola, Amy dell'Utri ed infine, appunto, la neonata.

Mamma e bambina sono già tornate a casa a Caltanissetta e quanto prima, come riferisce la donna al Giornale di Sicilia in edicola, andranno a Licata per festeggiare.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE