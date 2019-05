L'Empedoclina fa festa, conquistato l'accesso in Promozione: "Dedicato a Marco Ferrera"

Grande gioia per il salto di categoria con un rimpianto, l’assenza di Marco Ferrera, il "capitano" della squadra scomparso tragicamente nell’estate scorsa.

Ed è a lui che è stato dedicato l’approdo in Promozione con i giocatori e i dirigenti che al termine della gara con la Leonfortese si sono soffermati davanti ad una gigantografia dello sfortunato giocatore trattenendo a stento le lacrime.

Il calcio è passione, a volte sofferenza, ma regala anche gesti di straordinario coinvolgimento e altrettanta commozione. Il secondo spareggio play off disputatosi al "Vincenzo Collura" è stato avaro di emozioni ma mentre gli ospiti hanno cercato di far circolare la palla senza mai rendersi pericolosi, l’Empedoclina ha saputo mettere a profitto le opportunità che le si sono presentate. due a zero il risultato finale con un gol per tempo: Lo Presti e Abate.

