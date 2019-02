Siculiana, sigilli a discarica abusiva: è il terzo sequestro in 10 giorni

Terza discarica abusiva sequestrata nel giro di neanche una decina di giorni. Questa volta, è toccato all'immondezzaio - contenente anche rifiuti pericolosi - scoperto in contrada Landro a Siculiana. L'area finita sotto sequestro è estesa su circa 1.600 metri quadrati.

Adesso, secondo quanto ieri è stato reso noto dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, sono in corso le indagini per cercare di identificare il proprietario del terreno prima e chi, eventualmente, abbia, con tutti gli illegali conferimenti di rifiuti, trasformato l'area in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Prosegue, dunque, e anche in maniera capillare, l'attività dei militari dell'Arma per la tutela dell'ambiente e il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio.

