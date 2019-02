Parte il conto alla rovescia, arriva il carnevale di Sciacca

Si va dal sindaco, Francesca Valenti, al ministero degli Interni, Matteo Salvini. Nella migliore tradizione carnascialesca, sui carri allegorici anche quest'anno tanti personaggi del mondo della politica. Ed è proprio la qualità dei carri che è stata esaltata, ieri sera, in occasione della presentazione della festa, al Museo del Carnevale.

Con il sindaco, Francesca Valenti, e l'assessore allo Spettacolo, Mario Tulone, l'amministratore della Futuris, Giuseppe Corona. Il Comune, quest'anno, per la prima volta ha affidato l'intera organizzazione della manifestazione a un privato anche per tagliare i costi e quest'anno vuole ridurre il badget rispetto a 2018, un taglio non ancora quantificato esattamente, ma che si dovrebbe aggirare intorno a 70 mila euro.

«Faremo del nostro meglio - dice Giuseppe Corona - per dare alla città un bel Carnevale e stiamo lavorando tanto così come lo stanno facendo i carristi. La qualità dei carri quest'anno è veramente elevata».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

