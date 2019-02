Scuolabus a Cattolica, a comprarlo sarà un imprenditore italo-canadese

Non supera la revisione ed è costretto a fermarsi il vecchio scuolabus, ma presto ne arriverà un nuovo di zecca per la gioia di bambini e genitori. Un nuovo mezzo è stato regalato al comune dall’imprenditore italo-canadese Giuseppe (Joe) Borsellino, di origini cattolicesi.

La giunta di Cattolica Eraclea, con propria deliberazione, ha già accettato la donazione dello scuolabus che dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane. «Il concittadino Giuseppe Borsellino, nato il 24 febbraio 1941 a Cattolica e residente a Montreal dove è emigrato all’età di undici anni, unitamente alla moglie Elina, ha manifestato la volontà di donare al Comune un nuovo scuolabus da utilizzare prevalentemente per finalità socio educative ed in particolare per il trasporto scolastico dei bambini», si legge nella delibera.

Le spese complessive ammontano a 51.118 euro, così suddivise: valore economico del mezzo da acquistare 39.900, spese di consegna, immatricolazione e iscrizione al Pra 2.000 euro, il tutto oltre Iva.

