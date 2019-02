"Livelli non ottimali ai serbatoi", Raffadali rimane senz'acqua: disagi anche a San Biagio Platani

Niente acqua a Raffadali almeno per la giornata di oggi. Causa dello stop i "livelli non ottimali ai serbatoi". Lo comunica Girgenti Acque con una nota inviata alla stampa. L'erogazione idrica sarà ripristinata non appena i livelli torneranno regolari.

Intanto è stata riscontrata una significativa diminuzione della risorsa idrica al Partitore Cozzo Tondo, di San Biagio Platani, per un presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i Comuni approvvigionati dalla linea “Voltano”.

Ieri la fornitura è stata sospesa a San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, Zona Industriale, Fontanelle), Favara, Porto Empedocle, Comitini e Aragona.

