Stop al volantinaggio ad Agrigento, l'ordinanza del sindaco Firetto fa discutere

Guerra al volantinaggio ad Agrigento. Ieri il sindaco Lillo Firetto ha firmato un’ordinanza che impone la rimozione delle cassette adibite al deposito del volantinaggio pubblicitario.

Nel testo, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, c'è scritto che le cassette per la raccolta di depliant e brochure dovranno non essere più collocate all’esterno degli edifici esposti sulle piazze e sulle pubbliche vie e dovranno essere posizionate all’interno degli androni dei palazzi.

Una decisione che fa discutere, sollevando polemiche e c'è anche chi ha ironizzato sulla decisione.

