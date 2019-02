Sciacca, Sportello "La Fenice": "Violenze in aumento"

Sono soltanto due, la coordinatrice, Elina Salomone, e la volontaria Danielle Mancuso a reggere il peso dello Sportello Antiviolenza che opera al palazzo di giustizia di Sciacca.

Eppure i casi di violenza, in particolare sulle donne, sono in aumento e l’ultimo dato su quelli trattati dallo Sportello, molti dei quali sfociati in procedimenti giudiziari, dalla costituzione ad oggi, è di ben 420 segnalazioni.

"Siamo soltanto due, ma continuiamo a lavorare – dice Elina Salomone – e anzi stiamo dando una mano anche allo Sportello di Menfi. Dall’apertura dello Sportello “La Fenice”, nel 2010, a oggi, la situazione, anche a Sciacca, è peggiorata con tanti casi che vengono segnalati, ma c’è anche maggiore richiesta. Adesso arrivano anche i risultati perché le donne chiedono maggiormente aiuto e viene fuori il sommerso. La sensibilizzazione delle nuove generazioni, anche con le iniziative nelle scuole, è fondamentale".

