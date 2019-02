Asp di Agrigento, l'ex manager Olivieri condannato in appello: estromise un dirigente

Otto mesi di reclusione per abuso di ufficio nei confronti dell’ex manager dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Salvatore Olivieri. Si tratta della sentenza di condanna confermata in appello.

Secondo l’accusa, così come riporta Giuseppe Pantano in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, Olivieri intenzionalmente provocò un danno al medico Pasquale Gallerano estromettendolo dall’incarico di direttore della struttura di Medicina trasfusionale dell’ospedale di Sciacca, di cui già era a capo in qualità di facente funzioni.

