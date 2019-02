Agrigento, aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza degli immobili a rischio

I lavori per mettere in sicurezza gli immobili a rischio del centro storico di Agrigento sono stati aggiudicati. Sarà la ditta "Zara" di Agrigento, per un importo complessivo di 70 mila euro, ad occuparsi dei lavori.

Il Comune, così come è già accaduto in passato, procederà in danno dei legittimi proprietari, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, demolendo le parti cadenti o l'intero stabile e poi cercherà di recuperare, dai proprietari degli immobili, i soldi spesi per garantire la sicurezza pubblica.

