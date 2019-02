Spiaggia "cancellata" a Eraclea, pubblicato il progetto di recupero

È stato reso pubblico ieri il progetto per la valutazione di impatto ambientale relativo al «pieno recupero della spiaggia e del bosco di Eraclea Minoa». Ne ha dato notizia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nell’Isola. «Procediamo, nei tempi indicati, al ripascimento della spiaggia agrigentina – ha dichiarato, in una nota, il governatore – come da impegno preso ufficialmente lo scorso 15 maggio. La tutela dell’ambiente e delle coste è per noi prioritaria».

La decisione di finanziare il progetto era stata adottata dal governo nella seduta straordinaria tenutasi ad Agrigento in occasione del 72° anniversario dello Statuto siciliano.

«Oggi – viene spiegato nella nota di Palazzo d’Orleans - si compie un altro passaggio importante: entro 90 giorni l’assessorato al Territorio e ambiente, guidato da Toto Cordaro, completata l’acquisizione dei documenti e la fase istruttoria, rilascerà la valutazione di impatto ambientale. Completata l’acquisizione dei documenti istruttori, il dipartimento Ambiente renderà procedibile il progetto e nei successivi trenta giorni si procederà con l’indizione della gara d’appalto. L’opera servirà a preservare la spiaggia dal fenomeno dell’erosione».

