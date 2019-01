Triscina, operazioni di demolizione rallentate dal maltempo

Il maltempo non ferma le ruspe impegnate, a Triscina, nelle demolizioni delle villette abusive. Ventuno gli immobili già abbattuti anche se i lavori sono stati rallentati.

La data contrattuale per l’ultimazione dei lavori degli 85 immobili è stata fissata in 730 giorni.

E le ruspe, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono in azione anche a Licata dove ieri è stata abbattuta un’altra villetta e nei prossimi giorni saranno avviate nuove demolizioni in altre zone della costa: sono in tutto 6 i villini da abbattere all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia.

