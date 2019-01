Agrigento, il palazzetto dello sport rimane chiuso: "Faremo nuovo sopralluogo"

Quanto tempo si dovrà attendere prima della riapertura del Palazzetto dello sport di via Ugo La Malfa ad Agrigento? Meno di un mese fa l'assessore Gabriella Battaglia annunciò tempi rapidi, eppure da oltre due mesi non si vede un operaio della ditta nel cantiere.

"Faremo un nuovo sopralluogo – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici – ma confermo che la struttura, per quanto riguarda la parte interna è già completa. Adesso è stato attivato l’iter per le utenze: gli allacci della luce, del gas e dell’acqua. Ma ormai siamo in dirittura d’arrivo".

