La Liguria al fianco di Montevago: solidarietà per salvare il piccolo Salvatore Pio

Per il piccolo Salvatore Montalbano solidarietà da un piccolo comune della Liguria e dalla comunità margheritese d’America. «La raccolta continua e grazie alla generosità di tanti concittadini e non, il gregge sta crescendo e siamo a circa a 70 pecore. Ancora un pò di pazienza e raggiungeremo il traguardo».

A farlo sapere sono stati volontari Antincendio Boschivo del Comune di Bogliasco assieme alla Società operaia cattolica San Tarciso, piccola ed operosa comunità, a circa 12 chilometri da Genova. Volontari che da circa un mese hanno avviato una raccolta fondi per la famiglia Montalbano, per Francesco e Vincenza, genitori del piccolo Salvatore Pio, di 6 mesi, ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per una malattia rara.

«I fondi raccolti saranno spesi da noi per comprare 100 pecore, rubate ai Montalbano e che avrebbero dovuto essere vendute per pagare le cure del bambino. Ciascuna pecora costa 60 euro. Vogliamo arrivare a quota 100 in modo da consentire ai Montalbano di avere nuovamente una attività remunerativa» spiega Alberto Cravino, portavoce del gruppo di raccolta in azione nel piccolo comune dell’hinterland genovese.

