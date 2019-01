Nasconde in un armadio marijuana e hashish a Racalmuto, arrestato

Nasconde nella sua casa a Racalmuto un etto di marijuana e alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione. I carabinieri hanno effettuato un blitz all’interno di un’abitazione di un ventiseienne, A.A., che i militari stavano tenendo sotto osservazione per alcuni a comportamenti ritenuti sospetti.

Durante la perquisizione, i militari con l'ausilio dei cani poliziotto del nucleo carabinieri cinofili di Palermo, in un armadio, sotto un cumulo di vestiti hanno trovato alcuni sacchetti con all'interno la marijuana e l'hashish ed un bilancino elettronico di precisione, che sono stati posti sotto sequestro.

Il ventiseienne non ha saputo fornire una valida spiegazione per il possesso della droga. Così è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga se fosse stata venduta al dettaglio avrebbe fruttato alcune centinaia di euro.

© Riproduzione riservata