Licata, un incendio distrugge il capannone "Omnia srl": indagini in corso

Si indaga sull'incendio che ieri ha distrutto il capannone della ditta "Omnia srl" che, a Licata, in contrada Piano Bugiades, si occupa del trattamento di rifiuti speciali e pericolosi.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 14, nell'ora della pausa per il pranzo. Una colonna di fumo è stata visibile, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, da un chilometro lungo la statale 115 che costeggia l’altra strada principale, la statale 123 che collega Licata con l’entroterra siciliano.

Vigili del fuoco a lavoro per oltre 10 ore per spegnere le fiamme.

