Il Comune di Agrigento ha debiti verso l'Enpa e una clinica veterinaria

C'è anche il debito nei confronti dell’ente nazionale protezione animali e di una clinica veterinaria tra quelli del Comune di Agrigento.

Nel primo caso, i soldi che ancora l'amministrazione deve versare ammontano a ben 159.915,80 euro. L’Enpa ha effettuato, per conto del Municipio di Agrigento, il servizio di mantenimento e cura dei randagi .

Il consiglio comunale ha riconosciuto anche la legittimità del debito fuori bilancio di 6.242,40 euro per una ditta veterinaria per prestazioni e servizi veterinari resi per conto del Comune fra il 2010 e il 2011.

Nell’ultima seduta, così come riporta Concetta Rizzo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono stati ben 60, per un totale di oltre 300 mila euro, i debiti fuori bilancio riconosciuti.

