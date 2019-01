Viabilità, via ai lavori sulla Racalmuto-Milena-Bompensiere: spesa di 300 mila euro

Verrà messa in sicurezza la strada che collega Racalmuto con Milena e Bompensiere, da decenni abbandonata e mai sottoposta a manutenzione.

Si occuperà dei lavori l'impresa Nocifora di Sant'Agata di Militello. Verranno spesi oltre 300mila euro. Si tratta di un tratto di strada fondamentale perchè consente ai Comuni del Vallone un collegamento diretto con la nuova strada statale 640.

«A differenza di ciò che è successo in passato - sottolinea il governatore - noi non abbiamo voltato lo sguardo dall'altra parte, ma ci siamo adoperati per dare una risposta immediata all'esigenza di chi, soprattutto per svolgere la propria attività, deve giornalmente affrontare gli agguati di un manto stradale che ha ceduto in più punti. Si tratta per lo più di mezzi pesanti, considerato che nella zona sorge la miniera dell'Italkali che lavora a ciclo continuo e ciò rende ancora meglio l'idea del pericolo esistente: una situazione che non ammetteva più alcun ritardo».

