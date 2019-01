Fusione tra i comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, sì al referendum

Via libera al referendum sulla fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Il decreto che autorizza i cittadini a esprimersi per creare il comune di Cammarata Gemini, emanato dall'assessore agli Enti Locali Bernadette Grasso, è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Il referendum sarà indetto dai sindaci delle due amministrazioni - si legge nel decreto - che dovranno utilizzare una scheda verde su cui sarà scritto: "Volete che i territori comunali corrispondenti al territorio dei comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini subiscano una fusione degli stessi comuni e che venga costituito il nuovo comune autonomo con la denominazione di comune autonomo Cammarata Gemini?".

