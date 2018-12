Il Comune di Agrigento approva il codice etico e di comportamento

Entrerà in vigore domani. E proverà, con delle precise prescrizioni, a disciplinare il comportamento degli impiegati di palazzo dei Giganti.

Uno, grosso modo, il dettame fondamentale: "Si è tutti responsabili". Si tratta del codice etico e di comportamento del Municipio.

Codice che è stato approvato ieri dalla giunta. Il documento - elaborato dall’ufficio Prevenzione della corruzione e proposto dal suo referente Ermelinda Tuttolomondo e dal segretario generale nella funzione di responsabile per la prevenzione della corruzione Michele Iacono - si inserisce nell’ambito del sistema nazionale anticorruzione ma soprattutto all’interno di una più complessa elaborazione finalizzata al sinergico collegamento della regolamentazione locale con il nuovo piano triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza che è in lavorazione ed è atteso per fine gennaio.

Il codice si coniuga anche con il piano di auditing 2018 relativo ai controlli a campione.

