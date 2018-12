Danneggia con una spranga una ventina di auto a Porto Empedocle: arrestato

Un uomo armato di spranga ha danneggiato almeno una ventina di auto a Porto Empedocle nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

L'uomo non è siciliano ed è stato arrestato dai carabinieri. È stato denunciato, in stato di libertà alla procura della repubblica di Agrigento per porto abusivo di arma e danneggiamento aggravato.

Il vandalo ha distrutto i lunotti di numerose autovetture. È stata sequestrata la spranga con la quale il quarantenne ha distrutto parabrezza e lunotti. Le auto danneggiate si trovavano fra le vie Roma e Lincoln e nelle traverse vicine.

Gli inquirenti hanno passato al setaccio alcuni filmati dei sistemi di video sorveglianza pubblici e privati e lo hanno così identificato.

