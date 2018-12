Vigili urbani lasciati al freddo, il Comune di Agrigento acquista i giubbotti

All’inizio di novembre, dopo che avevano lavorato giorno e notte, in mezzo al fango, sotto la «bomba» d’acqua che ha investito l’Agrigentino, avevano proclamato lo stato d’agitazione.

E lo avevano fatto perché, in quei giorni di maltempo, avevano operato in abiti civili perché di divise invernali così come di scarpe o stivali adeguati non se ne parlava proprio.

Poi, a fine novembre i componenti del corpo della polizia municipale avevano anche incontrato, per la vertenza, l’assessore comunale Massimo Muglia che s’era impegnato a «dare un’adeguata risposta al personale». Adesso, alla polizia municipale di Agrigento arriveranno, intanto, 10 giubbotti in gorex che andranno a completare proprio la divisa invernale. La spesa fatta, per l’acquisto di questi giubbotti, dall’amministrazione comunale è stata di 5 mila euro.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia (24-12-2018)

