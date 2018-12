Controlli a tappeto a Favara, due arresti e multe per oltre 12mila euro

Controlli a tappeto in tutto il territorio di Favara. I carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara hanno identificato nel giro di qualche ora oltre 100 perone e controllati oltre 150 veicoli.

Nel centro della cittadina è stato scoperto un barbiere del tutto abusivo che svolgeva la sua attività all'interno di un'autorimessa. Il 30enne favarese, inoltre, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Con l'accusa di "furto aggravato", di conseguenza, l'uomo è stato arrestato.

Nello stesso comune, a seguito di una segnalazione per una presunta lite condominiale, i carabinieri hanno rintracciato un allaccio abusivo realizzato da una casalinga 57 enne arrestata anche lei per “furto aggravato”. Nella zona industriale di Favara, infine, i carabinieri hanno individuato dei sistemi di video sorveglianza dei lavoratori privi di qualsiasi autorizzazione. In un altro sito, appartenente al settore della grande distribuzione alimentare, i carabinieri hanno scovato un lavoratore “in nero”. Entrambi i titolari di azienda sono stati denunciati, mentre alle ditte sono state elevate multe per oltre 12mila euro.

© Riproduzione riservata