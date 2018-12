Agrigentino scomparso a Londra da nove giorni, l'angoscia dei familiari

È scomparso da nove giorni Salvo Aleo, giovane di 27 anni, di Agrigento che vive e lavora a Londra. Sono momenti di angoscia per la madre, Giusy Falzone, che improvvisamente non ha più avuto notizie di lui.

Il ragazzo è impiegato in un deposito sulla New Hythe di Amazon. Su Facebook la madre da giorni scrive appelli: "Salvatore è alto circa 1,70 centimetri, nessun segno particolare. Vive e lavora a Londra. Non ha una dimora fissa, le ricerche sono in corso tramite la polizia locale. Il suo telefono risulta spento".

I familiari, nell'angoscia ormai da una settimana, hanno sporto denuncia anche alle forze dell'ordine di Agrigento e si sono rivolti anche alla trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?". Molte persone hanno contatto la famiglia ma hanno anche scatenato la rabbia della madre che ha scritto: "Capisco le vostre ipotesi, capisco anche che si può sbagliare ma non tollero in alcun modo che venga infangato il nome di mio figlio. Se ci sono, e, se ci saranno novità, sarò io ad informare tutti voi". E ancora: "Aver reso pubblica la mia preoccupazione, non vuol certo dire che chiunque possa parlare e pensare chissà cosa. Prego pertanto di rispettare il mio dolore, di rimanere in silenzio se non si ha nulla di certo".

