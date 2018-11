Lavori nella Valle dei Templi, quattro iter avviati dal parco archeologico

Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi, ma anche sistemazione dei percorsi pedonali – resi pericolosi dalle piogge – lungo i templi di Giunone e della Concordia ed ancora lavori per illuminare i vialetti e i marciapiedi degli ingressi di Giunone e dell’ex scuola rurale e, infine, manutenzione e restauro di natura paesaggistico-ambientale, per la formazione di viali parafuoco, nonché per la potatura, zappatura e recinzione delle aree demaniali del Parco.

Sono quattro gli iter, avviati dal Parco archeologico «Valle dei Templi», per appaltare gli interventi e per prenotare l’impegno di spesa.

Il più importante – e non soltanto per la spesa che ha un importo complessivo di 313.611 euro – è quello dei lavori di conservazione delle rovine della Valle con un approccio nuovo.

