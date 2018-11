Aperture no-stop per il polo museale di Agrigento, a dicembre più servizi

Festività di fine anno con visita ai musei ed al parco archeologico: al via la programmazione delle attività per il Polo regionale museale di Agrigento. Il mese di dicembre vedrà infatti un ampliamento dell’offerta all’utenza per uniformare gli orari di fruizione, sia del Museo «Pietro Griffo» che della Casa natale Luigi Pirandello, con quelli del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi.

I due siti saranno così fruibili tutti i giorni festivi del mese di dicembre dalle 9 alle 19,30. Sono inoltre programmate mostre ed attività, tra Parco e museo in collaborazione con CoopCulture.

