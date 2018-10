Sentenza per la Casa del Vigile di Agrigento: "Il proprietario è il Comune"

La palazzina – chiamata «Casa del vigile» – è stata edificata, a valle della via Manzoni, su fondo di proprietà del Comune di Agrigento che è, dunque, il proprietario originario dell’immobile per avvenuta accessione.

Sono inefficaci e non opponibili al Municipio tutti gli atti in favore di terzi, come vendite e successioni. Ai convenuti – ossia ai proprietari degli appartamenti che sono ben 56 – e a tutti gli aventi causa è stato ordinato di rilasciare l’immobile, con annessi e connessi. È questa, grosso modo, la sentenza pronunciata dal tribunale di Agrigento, in composizione collegiale.

