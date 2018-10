La Seap Aragona in viaggio verso la Campania, debutto contro la Nemesi Stabiae

L'attesa è terminata. Dopo mesi scanditi prima dal mercato e poi dalla preparazione atletica, per la Seap Pallavolo Aragona è tempo di esordio in campionato. La prima giornata della Serie B2 vedrà le ragazze guidate da Francesco Eliseo in campo a Castellammare di Stabia.

A inaugurare il torneo delle biancazzurre sarà dunque la trasferta più lunga dell'anno. La squadra è partita in pullman questa mattina in direzione Campania, a bordo oltre allo staff tecnico ci sono anche il presidente Nino Di Giacomo, il team manager Massimiliano Cinà e medico sociale Nino Cinà.

Questo l'elenco delle convocate a disposizione di mister Eliseo per la sfida in programma alle 15.30 alla palestra Di Capua: Messina, Marangon, Baruffi, Valente, Composto, Macedo, Sicorello, Cusumano, Falcucci, Cammisa, Gabriele, Biccheri, Do Nascimento. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona.

© Riproduzione riservata