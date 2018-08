Calici di Stelle compie 10 anni, visita notturna in cantina al Feudo Arancio

Calici di Stelle compie 10 anni. Era il 2009 quando per la prima volta al Feudo Arancio si decise di

aderire all’evento nazionale aprendo al pubblico, in notturna, le porte della tenuta di Sambuca di Sicilia.

Ne è passata di acqua, o forse sarebbe meglio dire vino, sotto i ponti.

Venerdì 10 agosto, Notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, dalle 22, il cancello del Feudo tornerà a spalancarsi per mostrare a tutti la bellezza della nostra cantina e la qualità dei nostri vini. Poiché il 10 è il numero magico di quest’edizione, altrettante saranno le etichette in degustazione. A cominciare da: Dalila 2016 Riserva, Tinchitè Rosè 2017, Syrah Feudo Arancio 2016. Fra un assaggio e un altro, si potrà visitare la spettacolare barricaia, situata 9 metri sottoterra, dove riposano e maturano vini che hanno fatto innamorare winelovers di tutto il mondo.

Per rimanere in tema di spettacoli, si annuncia di alto livello anche quello proposto dagli Ottoni Animati. Un’allegra brigata che renderà l’atmosfera più vivace a suon di sax, tromba, trombone, tuba e tamburo.

L'evento, che terminerà all’una, prevede un ticket d'ingresso di 15 euro. Biglietto che, oltre alle degustazioni, dà diritto al calice con annessa sacca “griffata” Feudo Arancio, da conservare in ricordo di quella che si annuncia una grande serata. Per viverla da protagonisti, basterà raggiungerci in cantina, alzare gli occhi al cielo a caccia di stelle cadenti e desideri da esprimere con in mano un bicchiere di vino Sicilia Doc.

