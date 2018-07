Fortitudo Agrigento, subito il derby con Capo d’Orlando

Torna il campionato di serie A2 di pallacanestro maschile. Pronti via, il 7 ottobre. La Fortitudo Agrigento inizia col «botto». I biancazzurri affronteranno l’Orlandina. Non delude le aspettative il «classico derby».

A dicembre, il 23, la Moncada affronterà Trapani in trasferta. Questo il calendario. E dopo l’Orlandina in casa, alla seconda trasferta a Biella, domenica 14 ottobre alle 18. La terza giornata, sabato 20 ottobre, alle 19, si giocherà in trasferta contro Eurobasket Roma; Quarta giornata Agrigento – Legnano Basket di giovedì 25 ottobre alle 20,30. Poi a Bergamo e, alla sesta, al PalaMoncada di Porto Empedocle contro Cassino, domenica 4 novembre alle 18.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE