Agrigento, pioggia di assunzioni nella sanità: oltre 80 stabilizzazioni

Ottanta dirigenti medici e 100 collaboratori professionali escono dal precariato. Una nuova «ondata» di stabilizzazioni, deliberata dalla direzione strategica dell’Asp, ha reso possibile l’assunzione – a tempo indeterminato – di quanti, dopo anni di lavoro, finalmente otterranno stabilità economica e prospettive professionali.

Un traguardo storico per i lavoratori. E a proposito di traguardi – questa mattina – ne verrà illustrato un altro: in ambito squisitamente sanitario però. Perché al reparto di Emodinamica dell’ospedale «San Giovanni di Dio» è stato effettuato un delicatissimo e innovativo intervento chirurgico che apre a singolari scenari nel trattamento dell'ictus cerebrale. Attraverso un'angioplastica percutanea è stata salvata la vita ad un paziente in condizioni critiche ed il risultato ottenuto consente di creare altre strade nel trattamento della patologia.

