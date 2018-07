Sciacca, il viadotto resta ancora chiuso: l'iter è troppo lungo

Non riaprirà ad agosto, come si pensava, il viadotto Cansalamone di Sciacca chiuso al transito da sei anni. Nel mese di maggio gli uffici del Comune hanno dato il via libera ai tecnici dell'associazione temporanea di imprese chiamata ad esprimere un parere sulla possibilità di riapertura ma la risposta è stata negativa.

Al momento, fa sapere Giuseppe Neri, assessore comunale alle Infrastrutture di Sciacca, non si conosce la data di riapertura ma è certo che dopo l'eventuale via libera si dovranno realizzare lavori di pulizia e sistemazione del viadotto.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, la chiusura del viadotto oltre a causare danni gravissimi alle attività commerciali delle zone Foggia, Carbone e Capo San Marco ha appesantito il traffico sulla via Lido in particolare durante la stagione estiva.

